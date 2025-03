Notizieaudaci.it - Nicola Yuri Bruzzano scomparso a Garbagnate, lo zio del 17enne si commuove a Chi l’ha visto

Apprensione a Bollate, appello a Chiper NicoApprensione a Bollate per la scomparsa del. Il ragazzo èla mattina di martedì 11 marzo. Come tutte le mattine il nonno l’aveva accompagnato a scuola, frequenta il Russel-Fontana diMilanese, e quando è andato a prenderlo il pomeriggio nontrovato ed ha fatto subito scattare l’allarme. In poco tempo i familiari hanno scoperto che Nico, come lo chiamano tutti, non si era recato a scuola. La scoperta del nonno quando è andato a riprenderlo a scuolaDurante la puntata di Chidi mercoledì 12 marzo zio Luca ha lanciato un commosso appello ricostruendo l’accaduto. “Il nonno ha aspettato per un po’ davanti scuola, poi ci ha chiamato avvertendoci che non c’era nessuno.