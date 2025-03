Inter-news.it - Nico Paz, Zanetti spinge per l’Inter! Una formula la più plausibile – TS

Paz è il sogno dele di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Javieraiuta, secondo Tuttosport unapotrebbe convincere il Real Madrid. SITUAZIONE –Paz è diventato giocatore del Como per circa 6 milioni di euro, ma il Real Madrid ha una clausola per la recompra valida per i prossimi tre anni. Il prezzo aumenta però è convenevole ai Blancos, che vedono nel centrocampista il futuro del proprio reparto. Non comunque il presente, visto il minutaggio concesso ai giovani da Carlo Ancelotti. L’esempio principe è quello di Arda Guler, che occupa lo stesso ruolo e non è nemmeno arrivato a 10 presenze in stagione.TRATTATIVA –vuole ad ogni costoPaz, tanto che Javiersta sondando il terreno anche con la famiglia. La sua amicizia storica con Pablo Paz, il padre, aiuta sotto questo punto di vista e la testimonianza arriva dalla cena tra le famiglie fotografata da Paula de la Fuente, moglie dell’ex capitano nerazzurro e attuale vice-presidente.