Nico Paz Inter, il talento del Como ha in testa solo i nerazzurri: l'indizio che esalta i tifosi

di RedazionePaz, ildelha incheper il possibile colpo dell’estateIisti sognano ad occhi aperti seguendo l’evolversi della trattativa non così tanto silenziosa che sta portando avanti il calciomercatoperPaz del, con l’opera di convincimento di Javier Zanetti col padre del ragazzo classe 2004, Pablo, che sembra stia dando già i suoi frutti. A parlarne è il Corriere dello Sport.PAZ– «A questo punto ha tutta l’aria di essere una vera e propria strategia. Se non altro per lanciare messaggi e mettere in chiaro una cosa:Paz ha inl’. Altrimenti non si spiegherebbero queste ripetute “esibizioni” pubbliche del rapporto speciale che lega Javier Zanetti a Pablo Paz, padre del gioiello argentino.