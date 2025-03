Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, che flop! E non va esclusa a priori una partenza già in estate: lo scenario e il prezzo di mercato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, che! E non vaunadell’esterno argentino già in: loe ildiTra i calciatori acquistati la scorsadal calcioe che meno hanno reso nel corso di questa stagione c’è anche, il cui rendimento spesso è stato insufficiente.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non vauna sua cessione. Impossibile pensare di rivendere l’ex giocatore della Fiorentina al momento a più di 20-25 milioni di euro anche se ha il vantaggio di avere uno stipendio basso.Leggi suntusnews24.com