Nerdpool.it - Niantic ha venduto Pokémon Go (e tutta la divisione videogiochi)

, azienda statunitense attiva nello sviluppo di, ha raggiunto un accordo con Scopely, leader mondiale nei giochi per dispositivi mobili, per vendereGO, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now e i team che lavorano su questi progetti a una cifra record: 3,5 miliardi di dollari.ha dichiarato che, in base all’accordo, distribuirà altri 350 milioni di dollari ai suoi azionisti, per un valore totale di circa 3,85 miliardi di dollari.La partnership garantisce che i giochi abbiano il supporto a lungo termine necessario per essere e restare, come definiti dalle aziende, “giochi per sempre”, che dureranno cioè anche per le generazioni future. “I giocatori possono aspettarsi che i giochi, le app, i servizi e gli eventi che conoscono e amano continueranno a ricevere l’investimento continuo di Scopely, guidato dagli stessi team che hanno sempre creato queste esperienze”.