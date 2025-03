Ilnapolista.it - Neres è pronto ma a Venezia giocherà ancora Raspadori (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

ma a, è rientrato in gruppo assieme a Mazzocchi ma aConte non cambierà il Napoli.vicino a Lukaku.Ne scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:perdifficilmente cambierà qualcosa rispetto agli undici delle ultime due partite. E che anche stavolta monitorerà giorno per giorno la condizione di McTominay, per non rischiare. Sarà3-5-2, perché oggi è impossibile rinunciare a unda 3 gol nelle ultime quattro gare. O alla gamba di Spinazzola, tornata a una frequenza di passo in stile Euro 2020. Spina sta tenendo fuori Olivera, un altro dei titolarissimi tornati pienamente a disposizione. «Gioca chi merita» ha detto Conte, quindi tutti ora dovranno guadagnarsi il posto per le dieci finali.