Ilrestodelcarlino.it - Neonati morti a Parma: benedizione e sepoltura per i piccoli. Chiara assente

, 12 marzo 2025 – C’era il padre, ma non la madre,Petrolini, che è anche accusata di omicidio di entrambi i. I duetrovatie sepolti nel giardino della villetta a Vignale di Traversetolo sono stati sepolti dopo unaprivata nel cimitero di Bannone, a meno di 5 minuti dal centro della piccola frazione parmigiana. I nomi scelti da papà I due bimbi avevano già i loro nomi: Domenico Matteo e Angelo Federico e il cognome del loro giovanissimo papà (ed è fidanzato di) che della loro esistenza non ha mai saputo nulla fino a quando era ormai troppo tardi. Il padre ha partecipato, accompagnato da familiari e amici: la breve cerimonia è stata officiata dal parroco locale, padre Antonio Ciceri.Petrolini La madre, invece, è agli arresti domiciliari proprio nella villetta dove sono stati trovati icorpi: perPetrolini la procura ha comunicato la chiusura delle indagini (e dato quindi il via libera alladei), un atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio.