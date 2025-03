Iodonna.it - Nella puntata finale della sesta stagione, il vicequestore riuscirà a scacciare i fantasmi del passato?

Leggi su Iodonna.it

Rocco Schiavone nell’ultima(stasera su Rai 2 alle 21.20) vola a Buenos Aires con Brizio in cerca di Furio, partito per il Sud America sulle orme di Sebastiano. Gli amici d’infanzia si trovano a indagare tra ex terroristi e malavita, nel caldo umido e tra idel. “Rocco Schiavone”, la clipserie Rai X Leggi anche › Rocco Schiavone risolve il caso del piccolo Mirko.