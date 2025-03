Linkiesta.it - Nella lista dei prodotti americani colpiti dai dazi Ue ci sono anche i babydoll femminili

La Commissione europea reagisce alla guerra deiinnescata da Trump. Bruxelles ha lanciato una serie di contromisure per «proteggere» aziende, lavoratori e consumatori europei dall’impatto e ha pubblicato un elenco distatunitensi che potrebbero essere soggetti ai contro-europei dal 1 aprile, in risposta aiglobali del venticinque percento su acciaio e alluminio imposti dall’amministrazione di Donald Trump a partire dal 12 marzo.L’elenco di novantanove pagine è dominato da carne, pollame, frutta e verdura, latte condensato, yogurt e bevande alcoliche. Cigomme da masticare, incenso, ostie religiose, carta di riso, vaporizzatori e cerotti alla nicotina. Ma pure accappatoi e pigiami eda donna.Alcuni articoli inseriti nell’elenco, commenta Politico, appaiono come un attacco allo stile di vita americano.