Nel paese dell’alluvione | Nessuno chiede i danni Scontro Governo-Regione

BAGNACAVALLO (Ravenna)Divampa il fuoco della polemica rispetto ai fondi per l’alluvione. Ad accendere la miccia è l’interrogazione dell’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, sulla situazione della frazione di Taversara del comune di Bagnacavallo (Ravenna). "Sono stati stanziati fondi per 7 milioni e 187mila euro. ma non sono arrivate richieste per l’erogazione di questi fondi. Devono farlo gli enti locali".- Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha rincarato la dose attaccando, come già in passato, laEmilia-Romagna: "È unafragile, senza un vero piano subirà ancora". Tornando a Traversara il 19 settembre del 2024 l’argine sinistro del fiume Lamone si ruppe inondando parte della frazione e i vicini campi.