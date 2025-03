Lanazione.it - Nel mondo di Matisse. Mostra immersiva e pennellate d’arte

Leggi su Lanazione.it

’Inside– Immersive Exhibition’ è la primaaldedicata al poliedrico e colorato pittore francese e debutterà per la prima volta in esclusiva alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze. L’appuntamento è per sabato 15 marzo all’interno del complesso di Santo Stefano al Ponte dove laresterà visibile fino al 2 giugno. L’esperienzasi addentra nella vita di un artista straordinario, svelando agli occhi degli spettatori l’arte rivoluzionaria e sorprendente del francese, permettendogli di stabilire un contatto quasi personale con la forma e il colore, i veri protagonisti di questa produzione digitale. Henrifu uno dei più prolifici artisti del XX secolo, noto per essere uno dei capostipiti del movimento fauvista. Dopo aver sconvolto la società benpensante del tempo, continuò dedicarsi alla sperimentazione artistica e alla ricerca della formaperfetta, concentrandosi sull’uso del colore e della linea.