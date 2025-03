Agi.it - Nel colonnato di San Pietro l'abbraccio di Gesù

AGI - Abbracciare, consolare, proteggere. Ildi piazza Sansimboleggia tutto questo, come essere le braccia di Cristo sbucate dal cielo per farsi carico di gioie e dolori del suo popolo. Il porticato è formato da 284 colonne e 88 pilastri, tutto disposto su quattro file e sormontato da 162 statue. Rappresentano difensori della fede, fondatori dei più antichi Ordini religiosi, papi, vescovi, Dottori della Chiesa, riformatori, santi e martiri quasi fossero stati chiamati ad assistere all'ingresso trionfale dei fedeli in San. Il senso dell'opera lo spiegò bene l'artista Gian Lorenzo Bernini, che tra il 1657 e il 1665 progettò l'opera portata a conclusione sotto Alessandro VII. Queste le parole dello scultore. Il– scrisse - "sono braccia aperte maternamente ai cattolici per confermarli nella credenza, agli eretici per riunirli alla Chiesa e agli infedeli per illuminarli alla vera fede".