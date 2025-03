Ilrestodelcarlino.it - ‘Negozio amico’, si cercano punti di riferimento: "Dove ricevere supporto in caso di necessità"

Il progetto dela Lugo o, per dirla all’inglese, ‘Friendly shop’, sta prendendo forma e sostanza, tanto che in questi giorni è stata inviata una lettera a tutti i commercianti della cittadina della Bassa Romagna con la presentazione delle principali linee guida e la richiesta di un eventuale interessamento da parte dell’attività. Il tutto era nato da una suggestione che era stata portata durante la consulta giovani (nella foto), quando ai baby consiglieri era stato chiesto cosa si aspettassero da unindi. Nel corso di due incontri, uno per i rappresentanti delle classi di quinta elementare e uno destinato alle sole scuole medie, i ragazzi avevano realizzato una specie di lista dei desideri che comprendeva: poter andare in bagno, telefonare a casa, riempire la borraccia, avere un bicchier d’acqua, un cerotto nelservisse, poter chiedere indicazioni stradali o un fazzoletto da naso, principalmenteindida persone gentili.