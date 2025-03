It.insideover.com - Negli Usa bere acqua frizzante può farti vincere un aereo da combattimento

anni ’90 Pepsi – la celebre rivale della Coca-Cola – promosse una campagna promozionale a dir poco bizzarra e curiosa, che fece scalpore. In buona sostanza, lanciò la classica pubblicità in cui si potevano ricevere alcuni prodotti accumulando punti, un po’ come accade al supermercato. Il problema è che lo spot mostrava un ragazzo che con 700 milioni di punti “vinceva” un Harrier (AV-8B Harrier II, nella sua versione più comune), unmilitare sviluppato originariamente dalla britannica Hawker Siddeleyanni ’60, con il nome Harrier GR.1, e successivamente aggiornato in collaborazione con gli Stati Uniti dalla McDonnell Douglas (ora parte di Boeing). Unda guerra in palio con i punti dell’Il problema nacque quando un giovane ci provò davvero, ad accumulare tutti quei punti: a quel punto Pepsi si tirò indietro e la vicenda finì in tribunale.