NBA i risultati della notte 12 marzo | i Cavs vincono la 15sima di fila Sorridono i Pistons di Fontecchio

Si sono disputati questaquattro incontri dell’NBA, con anche Simonee i suoi Detroitimpegnati contro Washington per consolidare la loro posizione nei playoff. Ecco come è andata.Volano i Detroitche battono il fanalino di cosa Washington Wizards per 123-103. Match dominato da Detroit, sempre in controllo, ma anche molto nervoso, con Richaun Holmes e Marcus Smart che sono stati espulsi nell’ultimo quarto entrambi per aver dato una gomitata a un avversario. Per i, invece, ci sono i 27 punti e 10 assist di Cade Cunningham a fare la differenza, mentre per Simonebuona prova con 8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 18’30” di gioco. Vittoria ben più sofferta per i Cleveland Cavaliers che superano i Brooklyn Nets 109-104. Ospiti in vantaggio per gran parte del match, toccando anche il +18 nei primi minuti del terzo quarto.