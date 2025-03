Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland inarrestabile. Magia Haliburton: Milwaukee ko. Sorride Fontecchio

Milano, 12 marzo 2025 -eguaglia la miglior striscia di vittorie della sua storia, ottenendo il 15° successo consecutivo ai danni di Brooklyn, ko per 109-104. I Nets, reduci dal colpo contro i Lakers, si illudono, volando sul +18 nel corso del terzo periodo, per poi essere rimontati dai Cavaliers, che privi di Mitchell vengono trascinati da un Garland da 18 punti nell'ultima frazione e 30 in totale. Da segnalare anche la doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Allen. Dall'altra parte non bastano i 27 punti di Thomas. Con questa affermazione la squadra allenata da coach Atkinson si aggiudica la Central Division: persi tratta dell’ottava volta. Miracolo diRestando nella Eastern Conference, è clamoroso quello che accade a Indianapolis, doveriesce a perdere pur avendo 3 punti di margine sui padroni di casa a tre secondi dalla fine.