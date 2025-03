Sport.quotidiano.net - Napoli, Simeone: "Mai lavorato tanto come quest'anno. Venezia? Un campo ricco di insidie"

, 12 marzo 2025 - Chissà quale sarebbe stato il suo umore qualora alla fine la Fiorentina avesse pareggiato dopo il suo errore a tu per tu aaperto con David De Gea: per fortuna sua e del, la vittoria contro i viola non è stata intaccata da un gol mangiato non in stile Giovanni, che nel pomeriggio si è raccontato ai microfoni di Radio Crc. L'attacco del, tra pro e contro Nonostante il mancato gol dell'ex, gli azzurri hcomunque battuto la Fiorentina e lo hfatto con una prestazione degna dei migliori momenti della stagione. "Secondo me quella è stata la migliore prova che abbiamo disputato nel campionato sia in termini di gioco che di occasioni prodotte". Merito del ritorno a standard alti dei cosiddetti titolarissimi, ma anche della scoperta o riscoperta di qualche pedina che forse ha trascorso troppo tempo in panchinaBilly Gilmour.