Teleclubitalia.it - Napoli, morto ciclista 46enne travolto da un’ambulanza in servizio: è la sesta vittima da inizio anno

Leggi su Teleclubitalia.it

Dopo 4 giorni di agonia, non ce l’ha fatta ildi 46 anni – M.L. le sue iniziali – investito daadibita aldialisi in via Nuova Marina, a, lo scorso 8 marzo. Erano le 7 del mattino quando lo sportivo stava percorrendo la corsia preferenziale sulla sua bicicletta a pedalata .L'articolodain: è ladaTeleclubitalia.