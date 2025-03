Ilnapolista.it - Napoli, è finita l’emergenza: tornano Neres, Mazzocchi e pure Anguissa (Gazzetta)

, èLadello Sport fa il sul recupero degli infortunati.Scrive Vincenzo D’Angelo:Il ritorno a Castel Volturno ha in parte messo fine anche al: ieri Davide Pasqualesono tornati a lavorare in gruppo, confermando che il lavoro di riatletizzazione è stato completato. Tradotto: entrambi sono pronti e ora possono rientrare tra i convocati già da Venezia. Ma le belle notizie non finiscono qui: anche Franksta meglio e procede spedito nel lavoro di recupero. E sì, anche il camerunese potrebbe tornare prima del previsto.Non siamo ancora all’abbondanza, perché comunquepotrà al massimo giocare una manciata di minuti nel finale, proprio per chiudere il cerchio della tabella di recupero.