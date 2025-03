Rompipallone.it - Napoli, Conte esulta due volte: svolta Scudetto, Inzaghi trema

Ottime notizie per il tecnico azzurro in vista della trasferta di Venezia: l’Inter ora sarà ancora di più in difficoltaC’è un’aria nuova a. La vittoria contro la Fiorentina ha riacceso l’entusiasmo, il gol di Lukaku ha dato nuove certezze e la squadra ha ritrovato la convinzione di poter lottare fino alla fine.Un pomeriggio di festa al Maradona, che però potrebbe essere solo l’inizio di una settimana perfetta. Al rientro a Castel Volturno, infatti, è arrivata un’altra notizia che fa sorridere: l’emergenza inizia a rientrare., dall’infermeria arrivano buone notizie:può sorridereIeri David Neres e Pasquale Mazzocchi sono tornati ad allenarsi con il gruppo, segnale che il percorso di riatletizzazione è ormai completato. Entrambi, dunque, sono pronti e potrebbero essere convocati già per la trasferta di Venezia.