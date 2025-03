Nancy Dell’Olio e quella serata con Michele Emiliano | Cercò di baciarmi e mi invitò a casa tornai in auto piangendo

Leggi su Open.online

«Mi prese la mano edi, poi mi chiese se volessi andare asua e continuare la. Quando mi infilai inscoppiai a piangere, ero sconvolta». Così l’ex ambasciatrice nel mondo della Puglia, l’italoamericana, ha confermato le accuse rivolte al presidente della Regionein un’intervista al programma Le Iene. L’avvocata ha parlato di un ristorante «tutto per loro» e di atteggiamenti «spiazzanti» da parte di, che in quell’occasione le avrebbe offerto anche il posto di consulente senior di Pugliapromozione, una posizione pubblica da assegnare tramite bando. Il presidente della Puglia ha ribattuto: «Non ci ho mai provato. E aspetto una sua denuncia». Denuncia che la donna sarebbe intenzionata a sporgere.Il racconto di: le avance e il ristorante «tutto per loro»L’incontro risale al 29 maggio 2019, quando i due si vedono al Circolo della Vela di Bari.