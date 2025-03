Ilnapolista.it - Nakamura ricorda Mazzarri (e la sua premura): «Comunicavamo a gesti, da lui ho imparato molto»

Shunsukeha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è soffermato su molteplici argomenti. Oltre a parlare della sua esperienza alla Reggina in generale (ha vestito amaranto tra il 2002 e il 2005), l’ex calciatore giapponese si è soffermato anche sul rapporto con Walter, tecnico che proprio durante la sua parentesi in Calabria lo ha aiutato ad inserirsi al meglio nel calcio italiano.Leggi anche: Inler: «A Napoli stavo più in casa a concentrarmi e riposarmi.è scatenato, tattica su tattica»«L’ho avuto nel 2004-2005, l’ultimo anno a Reggio.o con scritte sui fogli», ha esorditoai microfoni della Rosea. «Ma grazie a lui ho», ci ha poi tenuto a sottolineare. Chiamato invece a raccontare di qualche aneddoto in particolare, il 46enne di Yokohama ha rivelato: «colava un sacco, poi mi chiedeva se stessi bene, come mi trovassi a Reggio, se in famiglia fosse tutto ok».