Ilnapolista.it - Nadal: «Sinner è un bravo ragazzo, non è un esbizionista»

Leggi su Ilnapolista.it

È un Rafaela tutto campo quello intervenuto al podcast “Served with Andy Roddick” condotto dall’ex tennista americano. Da Jannikalla rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic, passando per la sofferta decisione di appendere la racchetta al chiodo: vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni.Leggi anche: Cazzullo,e la difficoltà di dire addio (e cita il Napolista)«È un. Non è un esibizionista, è concentrato su quello che fa», ha affermato lo spagnolo riferendosi a. «Nell’ultimo anno ha dovuto fronteggiare un momento durissimo. Penso sia stato davvero incredibile il modo in cui sia riuscito a mantenere fissa la sua concentrazione sul tennis e su quello che stava facendo», ci ha tenuto a sottolineare.Per quanto riguarda invece le sfide con King Roger e Nole, il nativo di Manacor ha affermato: «Contro Federer era una partita a scacchi, non c’erano segreti, tutti sapevano qual era la strategia.