Musica Kina | dopo il successo mondiale arriva il nuovo singolo Best of Me

l’uscita di “Tonight” feat. Autrioly,è torna per raccontarci i suoi conflitti interiori con “of Me” (https://music.mood.com/newmusic), ilfuori venerdì 14 marzo su tutte le piattaforme digitali.A volte, la consapevolezza di dover lasciare andare qualcuno si contrappone alla difficoltà di doverlo ammettere a se stesso: in “of Me”racconta di una storia d’amore difficile, un limbo emotivo in cui si oscilla costantemente tra attrazione e dolore.Ad accompagnare il testo un sound lento, che si intreccia perfettamente con la forte emotività della canzone. Il leggero rumore di sottofondo iniziale, come il fruscio di un disco che inizia a girare, crea un’atmosfera intima.e melodie minimali coinvolgono senza essere troppo invadenti, permettendo al messaggio emotivo di emergere e all’ascoltatore di immedesimarsi con il pensiero dell’artista.