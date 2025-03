Internews24.com - Musiala a Prime Video: «Con l’Inter sarà difficile. Abbiamo un sogno da raggiungere»

di Redazioneha parlato della gara in arrivo ai quarti di finale controin Champions League. Le dichiarazioniè intervenuto averso la gara tra Inter e Bayern Monaco, il doppio confronto di aprile che vedrà i nerazzurri opposti ai bavaresi. Il talento dei tedeschi ha messo in guardia il Bayern Monaco dalle insidie che potrebbe nascondere la doppia sfida convalida per i quarti di finale di Champions League di aprile:LE PAROLE – «un’altra partita, conosciamo la loro storia e sappiamo che giocano molto bene. E’ una buona squadra, ci prepareremo per affrontarla dopo la pausa delle nazionale. Dovremo riprendere al massimo. Ildila finale in casa? Personalmente, io mi concentro solo sul prossimo turno, credo che tutti vogliamo arrivare»OTTAVI – «Ci siamo preparati bene.