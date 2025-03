Abruzzo24ore.tv - Multe per oltre 30.000 euro a locali per alcol a minori, carenze igieniche e lavoro irregolare

Chieti - Le forze dell'ordine hanno sanzionato discoteche, ristoranti e strutture ricettive nel Chietino per violazioni gravi, conche superano i 30.000. Recenti ispezioni effettuate nel Chietino hanno portato alla luce una serie di irregolarità in diversi esercizi pubblici, tra cui discoteche, ristoranti e strutture ricettive. Le violazioni riscontrate spaziano dalla somministrazione diici a, al, fino ae mancate misure di sicurezza. Le sanzioni comminate superano complessivamente i 30.000. A Vasto, durante un controllo congiunto tra la Polizia e l'Ispettorato del, è stato verificato che una discoteca somministrava bevandeiche a minorenni tra i 16 e i 17 anni. In, è stato rilevato l'impiego di un lavoratore in nero, l'assenza di formazione del personale, la mancanza dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi,nei requisiti igienico-sanitari e l'assenza delle procedure di autocontrollo.