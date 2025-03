Nerdpool.it - Mufasa: Il Re Leone: rivelata la data di streaming di Disney+ (e presto)

Il grande successo natalizio della Disney ha avuto una lunga durata sul grande schermo e ora, tre mesi dopo, è arrivato il momento di fare un salto su. Il film in questione è: Il Re, il film prequel fotorealistico del premio Oscar Barry Jenkins. Martedì scorso, la Disney ha finalmente annunciato ladella prima visione indi, e i fan saranno felici di sapere che è proprio dietro l’angolo.: Il Reentrerà a far parte del roster ditra un paio di settimane, con il debutto inprevisto per il 26 marzo. Questa grande anteprima inarriva solo due settimane dopo l’altra grande aggiunta di filmdella scorsa stagione festiva. Oceania 2, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino, si unirà amercoledì 12 marzo.