Inter-news.it - Moviola Inter-Feyenoord: Thuram esagera, Taremi si prende il rigore

Leggi su Inter-news.it

ha avuto Kruzliak come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024-2025 e finito 2-1 (andata 2-0). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Dà due rigori in campo ma ce n’è. mezzo, e se ne perde uno ossia il più evidente. Al 36? Hakan Calhanoglu prova a entrare in area, lo ferma al limite Luka Ivanusec con unvento sul pallone. Da ricordare, perché proprio il turco due minuti dopo tocca da dietro Jakub Moder in area. L’arbitro Ivan Kruzliak è lì davanti ma non vede, locol piede destro sul piede sinistro: ilc’è, assegnato al VAR. Poi al 45? ammonisce Givairo Read per un fallo su Henrikh Mkhitaryan, ma il primo a commetterlo è Gijs Smal e anche qui il VAR corregge.