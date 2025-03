Calciomercato.it - Motta, annuncio in diretta: cosa succede per davvero in caso di ko a Firenze

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro del club bianconero: dal ritorno di Andrea Agnelli al nuovo allenatore. Eccostando: La pesantissima sconfitta contro l’Atalanta brucia ancora tantissimo in casa Juventus. Queste così sono diventate le ore del processo al tutto il mondo bianconeri.via dalla Juve: “Arischia, contattato il successore” (LaPresse) – Calciomercato.itLa lente di ingrandimento, però, è sta puntata soprattutto su Cristiano Giuntoli e Thiago, ritenuti i principali responsabili di questa stagione fallimentare.Per fare il punto della situazione, a TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, è intervenuto il giornalista Mirko Di Natale: “Dopo le tre disfatte una dietro l’altra, Eindhoven, l’Empoli e l’Atalanta, in casa Juventus ci sono state delle riflessioni sulla panchina e continueranno ad esserci fino a fine stagione.