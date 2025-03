MotoGP in Argentina Marquez | La Thailandia mi ha caricato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 mar. (askanews) – Archiviato il GP dicon la prima vittoria della stagione, un doppio podio e la testa di tutte le classifiche, i piloti del Ducati Lenovo Team tornano al lavoro per la seconda gara della stagione in. Teatro di una sola vittoria targata Ducati (Bezzecchi, 2023), Termas di Rio Hondo torna ad accogliere il circus dellaa distanza di due anni (ultimo GP 2023 – podio completo Ducati). Attualmente leader della classifica con 37 punti e tre volte vincitore su questo circuito nella Top class, Marc Márquez scenderà in pista sul tracciato argentino per la prima volta in sella alla Desmosedici GP. L’obiettivo è adattarsi quanto prima e ritrovare sensazioni alla guida simili a quelle di Buriram. “Sono particolarmente contento di tornare dopo un anno di assenza, a correre in, un tracciato che mi piace e dove sono riuscito ad essere veloce e competitivo in passato -le parole dello spagnolo otto volte campione del mondo – Arriviamo da un weekend praticamente perfetto in, dove siamo riusciti a sfruttare al meglio quanto fatto durante i test e ad essere incisivi in gara.