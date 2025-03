Sportnews.eu - MotoGp, Bagnaia: “I prossimi Gp favorevoli a Marc e Alex Marquex, dovrò essere più vicino”

Il pilota della Ducati ufficiale Peccoha parlato in vista delle prossime gare del Motomondiale che potrebberoai fratelli Marquez.Durante il prossimo fine settimana (tra il 14 ed il 16 marzo) si disputerà la seconda tappa del Motomondiale che sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio d’Argentina. Il primo weekend della stagione ha visto il dominio diMarquez che ha firmato una splendida tripletta conquistando Pole, Sprint Race e Gran Premio in Thailandia.Francesco, le dichiarazioni del pilota in vista deiGp (Foto da Instagram – pecco63) – Sportnews.euLo spagnolo, considerato il rendimento dello scorso fine settimana alla guida della Ducati ufficiale, partirà come favorito in Argentina. Una circostanza confermata anche dal compagno di squadra, Pecco: il pilota due volte campione del mondo ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando che idue – tre Gran Premi saranno positivi pered il fratello