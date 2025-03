Genovatoday.it - Mostra Cristoforo Colombo divisiva? Il Comune smentisce: nel 2026 sarebbe "fuori tema"

Leggi su Genovatoday.it

Lasu, inizialmente prevista per il, nonstata annullata perché, ma solo rimandata per altri motivi, in particolare perché non incon la programmazione culturale cittadina dell'anno. A specificarlo, in consiglio comunale, è l'assessora alla.