Morto dopo le cure a distanza per Covid l’amica in aula | Non voleva andare all’ospedale

Ferrara, 12 marzo 2025 – “Maurorimanere a casa, nonin ospedale. Lo aveva detto già prima del”. A raccontare i drammatici momenti della malattia costata la vita al 68enne Mauro Gallerani è un’amica della vittima con cui l’uomo è rimasto in contatto fin quasi alle sue ultime ore. La donna è stata ascoltata ieri mattina davanti al giudice Rosalba Cornacchia, nel corso dell’udienza che vede imputato per omissione di soccorso Alberto Dallari, medico settantenne di Reggio Emilia. All’imputato viene contestato di non essersi attivato con tempestività per assicurare “ogni specifica e adeguata assistenza” a Gallerani, curato per telefono fino a quando non èper le conseguenze dell’infezione da. La testimone ha risposto alle domande delle parti ripercorrendo la propria amicizia con Gallerani e i momenti più delicati della pandemia.