Morte Ramy, inseguimento Cc fu corretto

15.45 Il carabiniere che era alla guida dell' ultima macchina inseguitrice, nel caso delladiElgaml, ha avuto un comportamento,ha frenato quando doveva e l'urto tra l'auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell', ma in precedenza ed è stato laterale. E' l'esito della consulenza disposta da Procura di Milano. La consulenza, in sostanza,attribuirebbe quindi la responsabilità all'amico di,Fares Bouzidi, alla guida dello scooter. Il giovane è morto nell'impatto contro il palo del semaforo.