Morte Maradona Sono convinto sia stato assassinato | la rivelazione è shockante

Retroscena sconvolgenti e rapporti con secondi fini, il racconto sulladisvela una situazione.Clamorose rivelazioni in merito al processo che nelle ultime ore si sta tenendo in Argentina sul caso legato alladi Diego Armando. A parlare èValerio Antonini, presidente del Trapani, che ai microfoni di Radio CRC ha rilasciato delle dichiarazioni importantissime in merito al processo.“Ho delle informazioni che posprovare che. Matias Morla ha cercato di mettere le mani sul capitale di, è lui il vero responsabile di quello che è accaduto. Diego ha amato Napoli fino all’ultimo, aveva grande stima per De Laurentiis”, ha rivelato Antonini.Il patron del Trapani ha proseguito il suo racconto, rivelando rapporti e relazioni che legavanoal suo entourage.