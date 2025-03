Dayitalianews.com - Morte di Ramy, la perizia: non c’è stato contatto tra auto e moto. “Inseguimento conforme”

Secondo gli esiti dellacinematica, l’dei carabinieri “risulta esserealle procedure in uso alle Forze dell’Ordine”. E’ quanto scrive Marco Romaniello, l’esperto nominato dalla Procura per redigere la consulenza sull’incidente in cui ha perso la vita il 19enneElgaml, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio scorso, mentre si trovava a bordo di uno scooter inseguito da una pattuglia dei militari.Secondo il perito, il conducente della Gazzella che poco prima dello schianto tallonava ilrino avrebbe compiuto una “manovra difensiva obbligata (l’investimento del corpo del trasportato, evoluzione non prevedibile all’atto della decisione della manovra)” e avrebbe avuto reazioni “adeguate e controllate costituendo dei processi mentalimatici (nella attivazione immediata della reazione) e governati (nella decisione di non sterzare)”.