Lanotiziagiornale.it - Morte di Ramy, la perizia della procura scagiona i due Carabinieri. “Non volevano speronare lo scooter”. La responsabilità sarebbe dell’amico Fares

Non vi è dubbio che il 18enneElgamal morì perché investito dalla Giulietta deiche lo ha inseguito per oltre 8 chilometri, ma i militari non avrebbero speronato volontariamente losul quale viaggiavano lui e Bouzidiil 24 novembre scorso.Inon tentarono di speronarliÈ quanto si legge nella relazione depositata ieri dal consulentedi Milano, Domenico Romaniello, nell’inchiesta aperta per ladi. “Se non vi sono dubbi circa il fatto che il corpo del trasportato sia stato investito dall’autovettura Giulietta”, scrive il perito, “dall’analisi di tutti i video a disposizione in atti (da tutte le telecamere di sorveglianza acquisite e, in particolare, dalla dash camvettura deidenominata ‘Volpe 60’) non emerge mai alcuna intenzione di ‘’ il veicolo in fuga o di farlo cadere”.