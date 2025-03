Serieanews.com - Morte di Maradona, la foto shock sconvolge il web: “Guardate cosa gli hanno fatto”

Un’immagine agghiacciante svelata in aula getta nuova luce sulladi Diego Armando. Dettagli e accuse che fanno tremare l’Argentinadi, lail web: “gli” (: Ansa) – serieanews.comresta di un mito, quando il sipario cala nel modo più tragico e assurdo? È una domanda che molti si stanno facendo dopo l’apertura del processo sulladi Diego Armando. E quello che è accaduto in aula, durante la prima udienza, ha lasciato tutti senza fiato.Non solo parole, ma un’immagine. Cruda, violenta. Di quelle che ti si inchiodano negli occhi e non se ne vanno più. Il procuratore Patricio Ferrari, di fronte al Tribunale Penale di San Isidro, ha mostrato lagrafia che ritrae il corpo senza vita del Pibe de Oro, il 25 novembre 2020.