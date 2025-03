Morta al parco dopo l’urto con un bimbo di 5 anni in bici il giudice fatalista archivia le accuse al papà | Non tutte le disgrazie sono ingiustizie

Leggi su Open.online

In questo mondo «non tutto è prevedibile ed evitabile» e «non ogni disgrazia si trasforma in ingiustizia», anche la morte di una anziana signora urtata accidentalmente da undi 5senza controllo della suacletta. Con queste parole il pm di Milano Paolo Storari ha richiesto – e ottenuto – l’zione di un procedimento per omicidio colposo a carico deldel bambino che nel marzo 2023 aveva fatto cadere e battere la testa fatalmente a una signora 87enne, che stava passeggiando in un giardino pubblico di Milano insieme a una amica. Per la procura, infatti, bisogna accettare il «concetto di “fatalità”» e rinunciare alla «ricerca di una colpa a ogni costo».L’incidente e la morte della donnaL’incidente era avvenuto duefa. Il, che stava imparando ad andare sullacletta senza rotelle al fianco del padre, avrebbe sbandato urtando lievemente la 87enne.