Morta a 20 anni le lacrime della mamma | Ci diceva che in auto non si sentiva sicura

Reggio Emilia, 11 marzo 2025 - “Una partemia vita ècon lei, dopo che mi hanno citofonato. ” Porta al collo un ciondolo a forma di cuore, con la fotogiovane figlia che non c’è più. Lei, la madre Annamaria Catrambone, parla tra le, in tribunale, dov’è in corso il processo con rito ordinario per la morte di Elena Russo. Davanti al giudice Luigi Tirone, ricorda con strazio la figurafiglia, ma racconta anche di aver raccolto da lei la confidenza che l’con la quale consegnava le pizze a domicilio non funzionava del tutto bene. La tragedia Elena, 20, abitava a Reggio, studiava giurisprudenza a Modena e consegnava pizze a domicilio. Unimore le ha intitolato un’aula in suo ricordo: lei sognava di diventare un magistrato. Perse la vita in un incidente stradale a San Bartolomeo nella sera del 30 gennaio 2022, durante l’orario di lavoro, al volante dell’che le diede la pizzeria reggiana.