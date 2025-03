Oasport.it - Morsiani, presidente FIJLKAM: “Puntiamo sui giovani. Tanti ricambi in judo e lotta, soprattutto al femminile”

Leggi su Oasport.it

Alice Liverani ed Erik Nicolaysen hanno condotto il nuovo appuntamento con la trasmissione Focus, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite Giovannidella, la Federazione ItalianaKarate Arti Marziali.Da pochi mesi l’elezione a numero 1 della Federazione: “Tutto nasce dall’assemblea del 21 dicembre 2024, dove dopo, per quanto mi riguarda, due anni di attività che doveva creare le basi per centrare l’obiettivo, devo dire che è stata una cavalcata complicata, avevo un avversario accessoriato con mezzi e uomini, come si dice in questo caso, è andata bene, e quindi abbiamo iniziato questa avventura di una federazione che conosco molto bene, perché io sono prima, da ragazzo, atleta, poi da dirigente del Club Atletico Faenza, la gestione della palestra Lucchesi, che ho sempre comunque nella mia parte più intima di ragionamento, perché vengo da quella storia e quella è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, da dove veniamo, e credo che sia questo il percorso che comunque mi ha aiutato a raggiungere questo obiettivo.