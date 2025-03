Thesocialpost.it - Morì per difendere la madre dal compagno: l’uomo condannato all’ergastolo

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per il brutale omicidio avvenuto a Tortolì l’11 maggio 2021: la condannaper Masih Shahid, cittadino pakistano di 31 anni, è stata confermata. I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, rendendo così definitiva la condanna già pronunciata in primo grado e poi confermata in appello.Masih Shahid era accusato di aver accoltellato a morte il ventenne Mirko Farci, intervenuto perla, Paola Piras, gravemente ferita nell’aggressione. Il tragico episodio si consumò nell’abitazione della donna, situata nel centro di Tortolì, in provincia di Nuoro. Un delitto che scosse profondamente la comunità ogliastrina e che ora trova il suo epilogo giudiziario.Cassazione: ricorso infondatoNel corso dell’udienza tenutasi oggi, mercoledì 12 marzo, il procuratore generale ha sottolineato come il ricorso dell’imputato non presentasse elementi nuovi di diritto, ma si limitasse a una rilettura soggettiva dei fatti già ampiamente valutati nei precedenti gradi di giudizio.