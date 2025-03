Ilgiorno.it - Monza, assalto al monumento ai Caduti: i vandali non risparmiano nemmeno il gelsomino

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 marzo 2025 – A cavallo di Carnevale e dei mercatini francesi, hanno imbrattato la base delcon scritte a spray nero, hanno schiacciato fiori e pianticelle, si sono arrampicati, hanno danneggiato gli irrigatori, di cui hanno strappato i tubi. Un danno da centinaia di euro, per i quali ilaidi piazza Trento e Trieste è stato di nuovo transennato qualche giorno per consentire i lavori di ripristino che, assicura l’assessore Marco Lamperti, saranno effettuati nei prossimi giorni. Le transenne sono state già levate. Assalti ripetuti La sicurezza e soprattutto il decoro della piazza centrale di, presa d’dai cosiddetti “maranza” soprattutto, tornano però al centro del dibattito. Massimiliano Longo, ex assessore di Forza Italia e residente proprio a due passi dalla piazza, è amareggiato.