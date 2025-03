Puntomagazine.it - Montoro (AV) – I Carabinieri intercettano un’auto sospetta: giovane automobilista denunciato per porto abusivo di armi

di Solofra sequestranoe oggetti da combattimento durante un controllo:perdidella Compagnia di Solofra, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in orario pomeridiano e mirato a contrastare i reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti in abitazione, hanno intercettato un’Audi A3 che, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo.Fermato il veicolo per un approfondito accertamento, il conducente, un 19enne del posto, è stato trovato in possesso di una pistola a salve calibro 9 senza tappo rosso, con caricatore monofilare e tre cartucce a salve, due coltelli e una mazza da baseball in alluminio.Ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “di”.