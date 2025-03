Terzotemponapoli.com - Montervino: “Maradona? Continua a morire ogni giorno”

Francesco, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.sul VARCosì l’ex capitano del Napoli: “Processo per la morte di, va lasciato in pace. La famiglia, però, vuole giustamente arrivare ad una verità. Possibile VAR a chiamata? Fino a che il protocollo non verrà modificato, togliendo quel famoso ‘chiaro ed evidente’, sarà sempre soggettiva l’analisi degli arbitri. Il VAR dovrebbe richiamare l’arbitro di campo insituazione dubbia, questo per dare all’arbitro la possibilità di decidere in campo, gli addetti al VAR non possono decidere al suo posto.