Mondadori | Ricavi 2024 Crescono del 33% Dividendo Aumenta del 17%

Nelha registratoconsolidati a 934 milioni, in aumento del 3,3% rispetto al 2023, con un risultato netto di gruppo positivo per 60,2 milioni rispetto ai 62,4 milioni del 2023 "per effetto, principalmente, di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi", spiega la società. Proposta la distribuzione di unpari a 0,14 euro per azione, in crescita del 17% rispetto all'esercizio 2023. Le previsioni per l'anno in corso vedonoe margine operativo lordo in crescita 'low single-digit', con marginalità stabile intorno al 17% e un cash flow ordinario "sostanzialmente in linea con le previsioni del triennio-2026". Confermata "una crescente politica di remunerazione degli azionisti". L'indebitamento finanziario netto di gruppo (Ifrs 16) è previsto collocarsi, a fine esercizio 2025, a una volta il margine operativo lordo adjusted (da 1,1 volte di fine).