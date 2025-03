Juventusnews24.com - Moggi è severissimo con Motta e fa questo paragone: «Non ha probabilmente credibilità da parte del gruppo. Lui, invece, ne ha»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex DG della Juve, ha attaccato ancora una volta Thiago. Ecco le sue parole dopo la debacle bianconera contro l’AtalantaLucianosfrutta le colonne di Libero per attaccare nuovamente Thiago. Il rimprovero dell’ex DG della Juve all’attuale tecnico bianconero riguarda anche Antonio Conte. Ecco in che termini. PAROLE – «Quandodice che in Juve-Atalanta, la squadra si è persa dopo il rigore dell’1-0 per la Dea, inconsciamente chiama in causa sé stesso: avrebbe evitatodi parlarne se avesse seguito Napoli-Inter dove gli azzurri andavano a riposo sull’1-0 a favore dei nerazzurri dopo aver dominato i primi 45’. Nella ripresa la squadra di Conte si mangiava quella ospite e pareggiava, grazie alla reprimenda fatta dal misternopeo durante l’intervallo: ma Conte gode didadel suono».