Moggi | Conte sa motivare come pochi altri allenatori

Luciano, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul quotidiano Libero riguardo le ultime vicende che coinvolgono la Juventus e il Napoli. Nel suo intervento, ha offerto una lettura critica delle parole di Thiago Motta, allenatore dello Spezia, che ha commentato la situazione della Juventus, paragonandolo a un altro tecnico, Antonio.Il commento di Motta su Juventus-AtalantaMotta ha dichiarato che la squadra bianconera si è “persa” dopo il rigore dell’1-0 in favore dell’Atalanta nella sfida dello scorso weekend. Per, queste parole non sono solo una critica alla squadra, ma un messaggio che in qualche modo riguarda anche l’allenatore stesso. La sensazione che Motta stia cercando di giustificare la sua incapacità dila squadra è forte.