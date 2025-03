Modenatoday.it - Modena, inaugurata la Casa Gialloblù per i ragazzi del settore giovanile

Leggi su Modenatoday.it

Ildi Carlo Rivetti continua a progredire e migliorarsi nelle strutture destinate ai tesserati, è stataoggi la "" destinata aidelle giovanili non della zona, 24 posti letto in viale Monte Kosica in uno stabile rinnovato che sarà la nuovadi tanti.