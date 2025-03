Ilrestodelcarlino.it - "Modello Forlì, riciclo più alto bollette ridotte"

Oggi alle 18 in piazzale Redecocca nella sala di quartiere ci sarà una conferenza dove sarà presentato ildi raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale che è applicato ada anni. "È il miglior esempio di economia circolare su larga scala applicato in regione Emilia-Romagna", dicono gli organizzatori. Il titolo della conferenza è ’La gestione responsabile dei rifiuti’ - Più salute, più, più risparmio’. Intervengono Mauro Marverti, sul tema inceneritore di Modena, Gianluca Tapparini, direttore Alea diche si occuperà di come funzionale la gestione, la consigliera comunale Maria Grazia Modena che relaziona sulla Salute e l’ambiente a Modena. "Verrà spiegato – spiega il consigliere di quartiere della lista ’Modena per Modena’ centro storico Vittorio Ballestrazzi – come funziona e come inquina il ’termovalorizzatore’ di Modena, il più grande di tutta la regione.